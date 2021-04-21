Ezhel: Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür; şu an Nazi Almanyası’ndan farkı yoktur

Rap sanatçısı Ezhel, Instagram hesabından, hükümeti eleştiren bir paylaşım yaptı. Ezhel paylaşımında 'ses çıkarmayanları' eleştirdi. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say da "Cumhurbaşkanı’na hakaret" suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün adliyeye giderek ifade veren usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a destek olmayan ünlüleri eleştirmişti.

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Ezhel, Instagram’ın hikaye kısmından yaptığı paylaşımında, “Türkiye apaçık bir parti devletine dönüşmüştür. Şu an Nazi Almanyası’ndan farkı yoktur” ifadelerini kullandı.

Ezhel, “Satılan geleceğimizin, toprağımızın, emeklerimizin, mutluluğumuzun hesabını, hakkını sormayan, şu saatten sonra ses çıkarmayan herkese yazıklar olsun” dedi.