Ezgi Mola'ya Farah Zeynep Abdullah'tan destek: Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu

Oyuncu Ezgi Mola hakkında geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla verilen para cezasına oyuncu Farah Zeynep Abdullah tepki gösterdi. Farah Zeynep Abdullah Orhan hakkında "Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu" dedi.

Oyuncu Ezgi Mola hakkında, geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in, bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklanmıştı. Mola, 5 bin 200 TL cezaya çarptırılırken, mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar vermişti.

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Bu haberin gündeme gelmesinin ardından Mola'ya pek çok destek mesajı gelirken Masumlar Apartmanı'ndaki eski rol arkadaşı Farah Zeynep Abdullah da sessiz kalmadı.

Farah Zeynep Abdullah yaptığı paylaşımda "Uf diyecek o kadar şey var ki hangi hakaret hangi küfür karar veremiyorum. Net olan tek şey Musa Orhan'ın gerçek bir şerefsiz olduğu ve sistemi de onun yanında olduğu. O dava yüzsüzce açılabildiğinde şoklar yaşamıştık ve şimdi bir de üüüüf rezalet sonuca bak ya" diyerek tepki gösterdi.