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Ezgi Mola: Özgürlükleri kısıp vır vır etmek yerine cana kıymet vermeyi, ülkenin her karış toprağını korumayı öğrenin

15 Temmuz 2021 15:29

Oyuncu Ezgi Mola sosyal medya hesabından  “Cezayı alması gereken sapıkları salıverip madalya taktınız! Yaşattığınızı yaşayın başka dileğim yok" diyerek isyan etti.

Ezgi Mola, sosyal medya hesabından ülke gündemine tepki gösterdi.

Şarkıcı Gülşen’in kıyafeti tartışmasından, Tuz Gölü’nün suyunun çekilmesiyle ölen yüzlerce flamingo’ya, kadına, hayvana ve doğaya kadar birçok konuya isyan ettiği bir paylaşımda bulundu.

Ezgi Mola Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Onun kıyafeti, öbürünün kimi sevdiği, diğerinin ne içtiği diye diye, dibinizdeki istismar edilen çocukları, şiddet gören kadınları, katledilen doğayı, güzelim canların öldüğünü görmezden geldiniz, mahvettiniz! Göl kurutmak, denizi bitirmek ne ya! Konuşan yandı, korkutuldu. Cezayı alması gereken sapıkları salıverip madalya taktınız! Yaşattığınızı yaşayın başka dileğim yok! Özgürlükleri kısıp vır vır etmek yerine cana kıymet vermeyi, ülkenin her karış toprağını korumayı öğrenin!'' ifadelerini kullandı.

 

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