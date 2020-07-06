Ezgi Mola'dan 'köpeğe çarpıp kaçan akademisyen' için sert sözler: Bu şekilde ölmesini dilediğimi söyler misiniz?

Oyuncu Ezgi Mola, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli akademisyen B.O.'nun yolda yatan köpeği ezme olayına ilişkin olarak, "Lütfen onu tanıyan varsa bu şekilde ölmesini dilediğimi söyler misiniz! Aynen böyle, üstünden geçilsin!" ifadelerini kullandı.

Ezgi Mola, Marmara Üniversitesi Hastanesi’nin bahçesinde meydana gelen olayla ilgili, kişisel Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Ezgi Mola, yaşananlara tepkisini, "Şimdi bu kadın üniversitede. Prof.muş ya! Lütfen onu tanıyan varsa bu şekilde ölmesini dilediğimi söyler misiniz! Aynen böyle, üstünden geçilsin! Bunları böylesine berbat yetiştirenleri, bunları görüp ses etmeyenleri, olmayan vicdanlarını SSSSS!"

Ne olmuştu?

Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne görevli bir akademisyenin arabasıyla bir köpeğe çarparak kaçtığı iddia edildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından akademisyene tepki yağarken, konuya ilişkin kamera kayıtlarını izleyen bir kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Köpeğe çarpıp kaçan Doç. Dr. B. O. için takipsizlik kararı veren savcı, görüntüleri izledikten sonra kararı iptal etti.