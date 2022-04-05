Ezgi Başaran: Hürriyet’in erkek egemenliğinin eleştirisini doğru düzgün yapamamışım

T24 ve Podbee Media ortak yapımı ‘Yayınlanması Kaydıyla’ podcast serisinin yeni bölümünde Hazal Sipahi’nin konuğu gazeteci Ezgi Başaran’dı.

Gazetecilik kariyerine henüz 19 yaşındayken stajyer olarak TV8’de başlayan Ezgi Başaran ile 7 yıllık Hürriyet serüvenini; Ertuğrul Özkök ve Neyyire Özkan ile ilişkisini; medyadaki eril tahakkümü; Radikal’e transferini; daralan basın özgürlüğü çemberini; hedef gösterilişini ve aldığı tehditleri; Radikal’in kağıt baskısına son verilişini; radikal.com.tr’nin genel yayın yönetmeni oluşunu; Kürt meselesine dair yaptığı işlere aldığı tepkileri; Radikal’in kapanışını ve akademik çalışmalarını konuştuk.

Türkiye medyasının çeşitli kesimlerinden kişilerle meslek hayatlarındaki inişler, çıkışlar, önemli olaylar, bildiklerimiz ama özellikle de bilmediklerimize dair derinlemesine söyleşilerin yer aldığı ‘Yayınlanması Kaydıyla’, tüm podcast platformlarında:

Ezgi Başaran kimdir?

Başaran, Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Gazeteciliğe 19 yaşında stajyer olarak TV8’de başladı ve ardından NTV’de çalıştı. 2003 yılının sonunda Hürriyet’in Keyif ilavesinde çalışmaya başladı. 7 yıllık Hürriyet yolculuğunun ardından 2010 yılında Radikal gazetesine transfer oldu. 2011 yılında Radikal.com.tr’nin başına geçti.

Yazılarında güncel siyaset, vatandaş-devlet ilişkileri, kadın hakları, Kürt meselesi, LGBTİ+ ve azınlık hakları üzerine yoğunlaştı. 2014 yılında Radikal’ın kağıt baskısına son vermesinden sonra Radikal’in genel yayın yönetmeni oldu.

Radikal’in 2016 yılında kapanmasının ardından Oxford Üniversitesi, St Antony's College'a ziyaretçi akademisyen olarak kabul edildi. Burada Çağdaş Türkiye Programı'nın koordinatörlüğünü yaptı.

Türkiye'nin iç siyaseti üzerine yazdığı yazılar BBC, Financial Times, The Economist, Wall Street Journal ve Washington Post’ta yayınlandı. ‘Barış Bir Varmış Bir Yokmuş’ ve ‘Frontline Turkey’ isimli iki kitabı olan Ezgi Başaran, güncel olarak Oxford Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına devam ediyor.

Ezgi Başaran’dan yapmayı çok özlediği gazeteciliğini dinledik.