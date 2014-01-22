Ezeli rakipten Aziz Yıldırım'a destek

Bir grup Beşiktaşlı taraftar, Yargıtay'ın şike davasında cezasını onadığı Aziz Yıldırım'a destek için Sabiha Gökçen Havaalanı'na geldi. 'Maltepeli Beşiktaşlılar' adı veren taraftar grubu, açtığı pankartla Aziz Yıldırım'a destek verdi. Beşiktaş'ın eski Başkanı Süleyman Seba, Galatasaray'ın eski başkanı merhum Özhan Canaydın ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın fotoğraflarının bulunduğu pankarta "Biz Beşiktaşız, biz Fenerbahçeyiz, biz Galatasarayız" yazan taraftarlar, "Biz Cumhuriyetiz" başlığıyla açtıkları pankartı CIP kapısında gösterdiler.