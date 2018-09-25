'Ezel' ve 'Suskunlar'ın senaristinden senaryo atölyesi!

“Ezel”, “Suskunlar”, “20 Dakika”, “İkimizin Yerine” gibi çok sevilen ve dikkat çeken film ve dizilerin senaristi Pınar Bulut’un düzenlediği Senaristin Yolculuğu: Sanatı Kariyere Çevirmek Atölyesi, 26 Eylül’de TOY İstanbul’da başlıyor.

Başarılı senarist Pınar Bulut’un düzenlediği ve iki kurdan oluşan Senaristin Yolculuğu: Sanatı Kariyere Çevirmek Atölyesi, yazarlığı iki ayrı anlayış ve pratik olarak ele alıyor: Sanatsal yazım ve sektörel yazım. Atölye, doğru bir altyapı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla, uluslararası senaryoculuk standartlarını takip eden, zanaatına hakim, hayallerini yazıya dökebilen, sadece senaryo yazabilmekle yetinmeyip ilkeli, söyleyecek yeni bir sözü olan, sıradışı projelerin liderliğini yapabilen ‘sanatçı senaristler’ yetiştirmeyi amaçlıyor.

Atölyenin ilk kurunda; senaryo yazarlığının sanatsal gerekleri ve temel teknik bilgileri inceleniyor, bir yazarlık dalı olarak senaristliğin diğer yazım türlerinden farkları, zanaatın olmazsa olmaz kuralları öğreniliyor.

Senaryo yazımının temel kurallarını bilen ve uygulayan, senaryo yazarlığını meslek olarak yapan ya da yapmak isteyen senaristler/senarist adayları için profesyonel bir yazarlık hazırlığı atölyesi niteliğindeki ikinci kurda ise sektörde bir senarist olarak yola çıkabilmek, öğrenilenleri bir kariyere çevirebilmek için atılması gereken adımlar inceleniyor. Türkiye’de dizi veya sinema senaryosu yazabilmek için nasıl evren, karakter ve hikâye kurulacağı, nasıl sezon şablonu çıkarılacağı, nasıl proje dosyası hazırlanacağı, yapımın diğer öğeleriyle nasıl ilişki kurulacağı öğreniliyor. Senaryonun temel taşı olan, sahne yazımıyla ilgili detaylı ve ileri seviye çalışmalar yapılıyor. Kur bitiminde ise seçilecek öğrencilerin profesyonel hayatlarında desteklenmesi ve onlara iş imkânı sunulması hedefleniyor.

Senaristin Yolculuğu: Sanatı Kariyere Çevirmek Atölyesi’nin her iki kuru için de başvuranlar arasından bir ön seçim yapılıyor. 26 Eylül 2018 Çarşamba akşamı başlayacak atölye, 8 hafta boyunca her Çarşamba 19.00-22.00 saatleri arasında TOY İstanbul’da gerçekleşecek. TOY İstanbul’un ev sahipliği yaptığı atölyeye katılmak için, toyistanbul.com/workshops adresinden ön kayıt formunun doldurulması gerekmekte.