Ezel Akay, '9 Kere Leyla' filmini eleştirenlere okuyucusunun mektubuyla yanıt verdi

Yönetmen Ezel Akay'ın son filmi '9 Kere Leyla', izleyiciden beklediği ilgiyi bulamayınca sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı. Akay, kendisini ve filmi eleştirenlere bir izleyicisinin mektubuyla yanıt verdi. Söz konusu mektupta filme yönelik yapılan olumsuz eleştirilere tepki gösteren izleyici film hakkında değerlendirmelerde bulunuyor.

Yönetmen Ezel Akay’ın pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen son filmi '9 Kere Leyla', dijital platformda beğeniye sunuldu. Akay'ın senaryosunu da yazdığı '9 Kere Leyla', gençliğinin son demini yaşayan 'Adem'in genç sevgilisiyle birlikte olabilmek için eşinden kurtulmaya çalışmasını hikâye edindi. Başrollerini Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy’un paylaştığı film, izleyiciden beklediği ilgiyi bulamayınca sosyal medyada çok sayıda eleştiri aldı.

"Böyle bir kadroya, böyle bir film, neden?"

Cemiyet hayatının ünlü ismi Arzu Sabancı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla filmi eleştirdi. Sabancı, konuyla ilgili, "Başladığım tüm film ve dizileri yanımdakiler beğenmeyip, bıraksa bile ben ısrarla izler bitiririm. Bunu bitiremedim. Böyle bir kadroya, böyle bir film. Neden?" yorumunu yaptı.

Sosyal medyada '9 Kere Leyla' için yapılan yorumlardan birkaçı:

"Filmi izledikten sonra şunu düşündüm; ayrı ayrı çok iyi malzemeler seçmiş olmamız ortaya çok iyi bir yemek çıkacağı anlamına gelmeyebilir. Bir de bunları bir araya getirecek güzel bir yemek tarifine ihtiyacımız olabilir."

"Bir Christoph Waltz’ın 'Django' filminde sırtladığı muhteşem karakteri düşünüyorum, bir de Haluk Bilginer’in “9 Kere Leyla”daki Adem karakterini... Waltz ve Bilginer’in yetenekleri birbirine çok yakın ancak bizimkine kaliteli iş maalesef gelmiyor. Üzülmemek elde değil."

"9 Kere Leyla' hayatımdan yarım saat çaldın, geri ver!"

"Son zamanların en büyük hayal kırıklığı... Kadro efsane ama o nasıl film?"

"Bu filmde Demet Akbağ ve Haluk Bilginer oynamayı nasıl kabul etmiş? Belli bir yere gelmiş oyuncuların oynayacakları filmde biraz kalite kriterini aramaması ilginç geliyor. Bayağı kötüydü."

Ezel Akay'dan eleştirilere yanıt

'9 Kere Leyla'nın yönetmeni Ezel Akay filmle ilgili eleştirilere sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile yanıt verdi. Akay, "Bir izleyicimden sizlere" diyerek, yapılan eleştirilerin büyük haksızlık olduğunu savunan bir izleyicisinin filmle ilgili görüşlerini paylaştı.

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