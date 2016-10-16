"Eyvah, İspanyol paça geri dönüyor, hatta daha bol paçalara!"

İstanbul Moda Haftası’nın en renkli defilelerinden birine imza atan Atıl Kutoğlu, erkeklerin dar kısa paçaları giderek 70'lerin İspanyol paçalarına dönüleceğini belirterek "İspanyol paça geri dönüyor, hatta daha bol paçalarla!" dedi.

Kutoğlu'nun Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'na verdiği söyleşinin bazı bölümleri şöyle:

Tanıttığın koleksiyonda çizgini nasıl tanımlıyorsun?

- 2017 ilkbahar-yaz koleksiyonunu tanıttım. Etnik lüksü temsil eden bir koleksiyon. Benim koleksiyonlarımın etnik, lüks ve Türk kültürünü birleştiren bir tarafı var. Bu kez de Antik Çağ ile Güney Amerika işin içine karıştı.

Neden Güney Amerika?

- Belki de hiç seyahat edemediğim içindir... Moda artık çok özgür. Koleksiyonlarda entelektüel konular işlemeyi sevmiyorum, demode geliyor bana. Kalemimi bıraktım; volanlar, uçuşan evaze kesimler, yırtmaçlar...

"Eyvah, İspanyol paça geri dönüyor!"

Biraz kadın ve erkek modasını konuşalım. Neler olacak? Mesela erkeklerin kısa paça pantolon olayını ne yapacağız? Nefret ediyorum ben.

- O zaman sana müjde vereyim. Burada da gördüğün gibi pantolonlar bollaşıyor, paçalar uzuyor.

Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk! Yeniden 70’lerdeki İspanyol paçalara mı dönüyoruz?

- Aynen! Hatta daha bol paçalara. Aslında modada yok yok. Şu anda moda ve tekstil sektörü en liberal zamanlarını yaşıyor. Biz modacılar bir şey dikte edemiyoruz aslında. Eskiden ederlermiş. Biz seçenek sunuyoruz. İnsanlar onların içinden hoşuna giden şeyleri ayıklıyor ve kendi tarzlarını belirliyorlar.

İyi bari, uçan paçalı pantolon giymeyecek olmam sevindirici...

- Kimseye bir şey dayatmıyor artık moda. Yani artık “Yüksek topuklu giy, dar etek giy” gibi ısrarları kalmadı. Moda yine çok büyük bir olgu. İnsanlara moral veren, onların kendine güvenini artıran... Bu yüzden mesleğimi çok önemsiyorum. Her sezon bir yenilik sunuyoruz ama önümüzdeki yaz göreceksiniz erkeklerde bol pantolon, cıvıl cıvıl renkler olacak.

"İyi ve pahalı olmak önemli"

Erkek modası, kadın modasının yanında aslında yalan dolan değil mi?

- Kadın modası elbette ki modanın yönünü belirliyor. Ama erkekler de son zamanlarda modayı takip ediyor.

Unisex dedik ya... Biz şimdi çanta da taşıyacak mıyız?

- E bana baksana. Taşıdığım çantama bak. Evet, erkekler de her model çanta taşıyor artık. Daha da yaygınlaşacak.

Oje de sürecek miyiz?

- David Beckham sürüyor ya senin neyin eksik? Bizde Ayhan Sicimoğlu da sürmüştü. Dediğim gibi sınır kalmıyor, özgürlük kazanıyor ve bence güzel bir şey. Mesela eskiden manikür, pedikür mü yaptırırdı erkekler? Şimdi iyi bir berbere git, bütün erkeklerin eli ayağı suda. Ben ona alışamadım açıkçası ve yaptırmıyorum.

Moda pahalı olmaya devam edecek mi?

- Ya pahalı oluyor ya da geniş kitlelere hitap eden Zara, Mango, H&M gibi. İkisinin arası azaldı.

Bir tişört 1000 lira olur mu?

- Olmaz aslında ama çok iyi bir fikir, çok iyi bir markaysa olur. Yani aslında marka satıyor. Markanın ismine veriyoruz o parayı. Ben de pahalı olmakta ısrar ediyorum bir Türk markası olarak. Ben işe ilk başladığımda “Türk olamazsınız, Türkler böyle şeyler yapamazlar” deniliyordu. Ama şimdi Atıl Kutoğlu markasını ‘benim elbisem çok pahalı’ diye taşımaları hoşuma gidiyor.

Pahalı olmak pazarlama açısından önemli o zaman...

- Ben Türk markaların daha da ilerlemesini istiyorum. Her sektörde pahalı markalar yaratıp dünyaya imaj satmamız lazım. Bence sektörün çıkışı orada. Hindistan gibi fasoncularla yarışmak çok zor çünkü. Türk tekstil sektörüne yakışmayacak kadar az markamız var uluslararası arenada. ‘Made in Turkey’ etiketini pek çok markada görüyoruz ama kendi markamızı göremiyoruz yurtdışında. Ben onun savaşını veriyorum ve tersini ispatlamaya çalışıyorum. Bu yüzden İstanbul Moda Haftası’nı önemsiyorum.

"Kıyafet ödünç vermem, satarım"

Defilede müzikler çok etkileyiciydi. Neye göre belirlediniz?

- Birol Giray, Paris’ten sırf defilem için geldi ve koleksiyona özel hazırladığı müzikleri çaldı.

Erkek modası sende son birkaç senedir var değil mi?

- Evet, 4 senedir. Arkadaşlarım “Bize neden bir şeyler yapmıyorsun?” dediler. Ben de tasarlamaya başladım.

Pantolonları denedim ve beğendim. Gömlekler de çok güzeldi.

- Senin giydiklerin 70’ler modasını çağrıştırıyor. Hem erkekler son 10 yılda modaya daha meraklı olmaya başladı hem de çevremdeki insanlar markamı taşımak istediler. Haluk için kadın kıyafetlerini de erkek modasına uyarlamaya başlayınca, yapayım da giysinler dedim. Heves Ekinci’de bir tuvaletim vardı. Paris’te bir baloda giymişti. Haluk aynı kumaştan bir şeyler isteyince o bahsettiğim pelerini yaptım. Heves gördüğünde düşüp bayılıyordu.

Bir davete giderken senden kıyafet isteyenler oluyor. Hatta deminden beri telefonun susmadı...

- E istiyorlar da gelip satın alıyorlar. Benim görüştüğüm kişiler satın alırlar. Ben ödünç vermiyorum. Amerika’da Catherine Zeta-Jones, showroom’a adamlarını yollardı. Beş-altı çeşit seçer ve götürürlerdi. İkisi geri gelir, üç tanesi kalırdı ve ondan sonra ödemesini yaparlardı. Çok nadir oluyor ödünç verdiğim, film galasında giymek için. Ama genelde vermiyoruz.

“Next Top Model” adlı TV yarışmasında Heidi Klum’la beraber çalıştın. Jürideydin. Sonra ne oldu o program?

- Üç sezon jüri üyeliği yaptım ama o kadar yoruldum ki, sonra devam etmedim. Avusturya televizyonundaydı. Heidi Klum’un babası yapımcıydı. O kızları üzmek bana çok zor geldi.