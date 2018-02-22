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Kültür-Sanat

Eyüpsultanlı öğrenciler Ali Kuşçu'yu andı

İSTANBUL, (DHA) - Osmanlı Dönemi'nde matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapan Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) Eyüpsultan’da anıldı

22 Şubat 2018 20:08

İSTANBUL, (DHA) - Osmanlı Dönemi\'nde matematik ve astronomi alanında çalışmalar yapan Ali Kuşçu (Ali Bin Muhammed) Eyüpsultan’da anıldı. 

Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen programa birçok öğrenci dinleyici olarak katıldı. Gerçekleştirilen panelde konuşan Prof. Dr. Talat Saygaç, Prof. Dr. Mustafa Kaçar ve Arş. Gör. Dr. Taha Yasin Arslan, astronomi ve matematik alanında Osmanlı Dönemi\'nde çalışmalar yapmış olan ve öğrenciler yetiştiren Ali Kuşçu hakkında bilgi verdi. Ali Kuşçu’nun ölümünün 543’üncü yılında düzenlenen anma programı öğrenciler büyük bir ilgiyle takip etti.

Etkinlikte yaptığı kürsü konuşmasında Türk Tarihi\'nin önemine değinen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Binlerce yıllık bir geçmişe sahibiz. Bu tarihin her bir sayfası altın örneklerle doludur. Hem bulunduğu topluma hem de kendisine pozitif değerler katan bir insan olan Ali Kuşçu’yu burada anmaya çalışacağız. Burada onu daha çok anlamaya çalışacağım” diye konuştu.

Program öğrencilerin Dünya’dan Evrene Bakış Sergisi’ni gezmesiyle sona erdi. Sergide, NASA ve çeşitli kuruluşlardan alınan ve daha önce yayınlanmayan fotoğraflar yer aldı.

(FOTOĞRAFLI/GÖRÜNTÜLÜ)

 

 

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