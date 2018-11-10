Eyüpsultan Film Akademisi, sinemaya genç yetenekler sunuyor

İSTANBUL, (DHA) – EYÜPSULTAN Film Akademisi’nde (EFA) 7 ay süren eğitimin ardından 3’üncü dönem bursiyerleri sertifikalarını aldı. Törende konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Gençlerimiz sinema sektöründe başarılı eserler ortaya koyabilecekler” dedi.

2017-2018 EFA’nın 3’üncü döneminde her kursiyer 4 proje üreterek eğitimlerini pratikte sergiledi ve sinema sektörüne adım atmış oldu. Sertifikalarını Eyüpsultan Kültür Merkezi’nde alan bursiyerlerin çektikleri kısa filmler beğeni kazandı. Sertifika töreninde Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın’da sinemanın genç isimlerine destek verdi.

Gençlerin sinema sektöründe başarılı eserler ortaya koyabileceklerini söyleyen Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, “Burada, ülkemizdeki çocuklarımızın, gençlerimizin, sinemaya gönül vermiş sinemaseverlerimizin ulusal ve hatta uluslararası nitelikte sinema eserleri ortaya koyabileceklerine olan inancımız var. Amacımız bu inancımızın bizzat bu gençlerimiz nezdinde de hissedilmesini sağlamaktır” dedi.

Başkan Remzi Aydın’ın açıklamalarının ardından sinema sektörüne ve bursiyerlere verdiği destekten dolayı bir plaket takdim edildi.

BUGÜNE KADAR 120 BURSİYER EĞİTİM ALDI

Öte yandan 3 yıldır süregelen EFA eğitimlerinde bugüne kadar toplamda 120 bursiyer eğitim aldı. 400’den fazla kısa film çekildi. EFA bursiyerlerinin hazırladığı kısa filmler Cumhurbaşkanlığı da dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası anlamda 13 ödül kazandı. Bu bursiyerlerin birçoğu da medya sektöründe rol almaya başladı.