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Eyüp Can, Hürriyet Digital Yayın Koordinatörlüğü'nden ayrıldı

Eyüp Can, Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özer ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in de katıldığı bir toplantıyla ayrılığını açıkladı

18 Aralık 2015 19:47

Hürriyet Digital Yayın Koordinatörü Eyüp Can, Hürriyet çalışanlarının yanı sıra Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özer ve Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’in de katıldığı bir toplantıyla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Eyüp Can ayrılık nedeni olarak yenilikçi dijital teknolojiler konusunda yapacağı çalışmalara odaklanmak istemesini gösterdi. Eyüp Can, kararını bugün, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin ve Hürriyet İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özer ile birlikte açıkladı. Çalışma arkadaşlarıyla pasta kesen Eyüp Can kurumuna ve birlikte çalıştığı Hürriyet çalışanlarına teşekkür etti. Aynı şekilde Sedat Ergin’de Eyüp Can’ın hep iyi bir yönetici hem de entelektüel bir gazeteci olarak gruba yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Hürriyet Digital Yayın Koordinatörlüğü’nden önce Radikal’in Genel Yayın Yönetmenliği’ni yapan Eyüp Can’ın Doğan Grubu’nda başka bir görev alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Eyüp Can son dönemde, hükümete yakınlığıyla bilinen Star Gazetesi yazarı Cem Küçük tarafından hedef gösteriliyordu. Cem Küçük, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül’ün tutuklanmasının ardından kaleme aldığı yazıda "Erdem Gül tutuklu iken Ahmet Hakan’ın, Eyüp Can’ın, Erhan Başyurt’un, Tarık Toros’un dışarıda olması büyük skandaldır" ifadelerini kullanmıştı. Küçük ayrıca, Eyüp Can’ın “yurt dışına kaçacağı” iddiasında bulunmuştu.

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