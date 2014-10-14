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Doğan Grubu Eyüp Can ile yollarını ayırdı

2010-2014 yılları arasında Radikal'in de Genel Yayın Yönetmenliği'ni yapan Eyüp Can'ın Doğan Grubu ile olan 10 yıllık birlikteliği sona erdi

14 Ekim 2014 20:25

Doğan Grubu, bünyesindeki Radikal'in kağıda veda etmesinin ardından Hürriyet'in Dijital Yayınlar Direktörlüğü'ne getirilen Eyüp Can Sağlık ile yollarını ayırdı.

Hürriyet'te Enis Berberoğlu'nun Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etmesinin (8 Ağustos 2014) ardından bazı medya kuruluşlarında Eyüp Can'ın da  "gazeteden ayrıldığı" iddiaları yer almış, ancak Doğan Grubu'ndan konuya ilişkin teyit gelmemişti.

Eyüp Can, daha önce Radikal'de Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.

 

Eyüp Can kimdir?

 

Radikal Gazetesi yazarı Eyüp Can Sağlık 1973'de Adana'da doğdu. 1993'de İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni bitirdikten sonra lisansüstü eğitimini Harvard Üniversitesi Center For Middle Eastern Studies'de Amerikan Dış Politikası ve Ortadoğu İlişkileri üzerine tamamladı.

Öğrencilik yıllarında gazetecilik hayatına başlayan Eyüp Can, 1994'de Zaman Gazetesi'nde okuyucularla buluştu. Fetullah Gülen ile önemli bir röportaja imza attıktan sonra yine 'Fetullah Gülen ile Ufuk Turu' adında bir yazı kaleme almıştı ve bu yazı Milliyet Yayınları tarafından yayınlanmıştı.

2004'de Doğan Grubu'na geçerek 'Referans' Gazetesi'nin yönetiliğine getirildi. 31 Ağustos 2010 tarihinde de Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturdu.

 

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