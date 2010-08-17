-EYLÜL'E KDAR 108 OKULUN GÜÇLENDİRİLMESİ PLANLNIYOR İSTANBUL (A.A) - 17.08.2010 - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, kentteki 108 okulun Eylül ayına kadar depreme karşı güçlendirilmiş olmasını planladıklarını bildirdi. Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada 17 Ağustos Marmara depreminden sonra Türkiye'de deprem konusunda bir duyarlılık geliştiğini söyledi. İstanbul'da büyük bir deprem beklentisinin bilim adamları tarafından yinelendiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti: ''Bizi ilgilendiren tarafı eğitim ve öğretim süreci. Burada önemli olan okullarımızın depreme dayanıklı olması. Yeni okullar zaten deprem yönetmeliğine göre yapılıyor ama yönetmelikten önceki okulların güçlendirilmesi çok önemli bir noktaydı. Bu konuda genel olarak Milli Eğitim Bakanlığı bir çalışma yapıyor. Özellikle İstanbul depremi söz konusu olduğu için kentte Dünya Bankasından alınan kredilerle bir proje yürütülüyor İSMEP adı altında. Bu kapsamda tüm kamu kurum binaları depreme karşı güçlendiriliyor.'' Yıldız, teknik rapora dayalı olarak bazı okulların güçlendirmesi yerine yıkılıp yeniden yapılması gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: ''Bu da bize kapasite artırma olanağı sağlıyor. Velilerimiz haklı olarak çocuklarını gönderdikleri okulun hem asayiş, hem de fiziki ortam bakımından güvenli olmasını istiyor. Kamu binaları içerisinde öncelik okullara verildi. Valimizin ve İl Özel İdaresinin gayretleriyle İSMEP kapsamında okulların depreme karşı güçlendirilmesi çalışmaları çok hızlı bir şekilde yürütülüyor. Velilerimiz, güven içerisinde çocuklarını rahatlıkla okullara gönderebilir.'' -''215 OKULUN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI YAPILACAK''- Yıldız, 1998 Deprem Yönetmeliğinden önce inşa edilen 1311 okuldan müdürlükleri ve İSMEP projesi kapsamında yapılan çalışmalara da değinerek, şu bilgileri verdi: ''İSMEP kapsamında detaylı deprem incelemesi yapılan toplam 916 okulumuz var. Bunların içerisinde tarihi eser niteliği olan 154 okul ve 241 tane köy okulu var. Güçlendirmesi tamamlanan okul sayısı 87'si MEB tarafından, 312'si İSMEP kapsamında olmak üzere 399. 113'ü MEB ve 40'ı İSMEP kapsamında olmak üzere toplam 173 okul da yıkılarak yeniden yapıldı. İSMEP kapsamında yıkılarak yeniden yapım inşaatı devam eden 31, güçlendirme inşaatı süren 108 okulumuz var. Bakanlık tarafından ödenek gönderilerek güçlendirme yapılacak okul sayısı ise 5.'' Bu yıl içerisinde 215 okulun fizibilite çalışmasının yapılacağını aktaran Yıldız, 2011 yılı sonuna kadar yıkılarak yeniden yapılması planlanan 100 okulun olduğunu söyledi. Deprem güçlendirme çalışması yapılan, yapımı devam eden ve planlanan olmak üzere 1031 tane okulun olduğunu ifade eden Yıldız, yani bin 311 okuldan bin 31 tanesini bir şekilde deprem güçlendirme çalışmaları kapsamında olduğunu bildirdi. ''Kentteki okullar olası depreme karşı hazır. Bunu rahatlıkla ifade edebiliriz'' diyen Yıldız, programı yapılan ve planlaması devam edenlerle ilgili de çok hızlı bir çalışma yürüttüklerini kaydetti. Depreme karşı güçlendirilen ya da yıkılarak yeniden yapılan okullarla ilgili yaşadıkları sıkıntıları da dile getiren Yıldız, şunları söyledi: ''Velilerden bu çalışmalar kapasımında çocuklarının uzak yerlere gönderilmesiyle ilgili şikayet geliyor. İstanbul'da büyük bir deprem olma tehlikesi var. Bizim için önemli olan okullarımızın güçlendirilmesinin bir an önce tamamlanması. Bu arada tabii ki mağduriyetler oluyor. Bir okulu bir başka okulun bünyesine taşıdığınız zaman 2 okul için sıkıntılar oluyor. Velilerimizin bu konuda işin sonunu düşünerek biraz daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Bir an önce okullarımızın güvenli ortama kavuşması için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz.'' Yıldız, fiziki güçlendirmelerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesi, üniversiteler ve ''Deprem Dede'' Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara işbirliğiyle öğrencilerin depreme karşı bilinçlendirilmesi faaliyetlerinin devam ettiğini, ayrıca bu konuda çok değerli üniversite ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.