Eylül cinayetine ünlülerden tepki: Sen bir tek Eylül'ü öldürmedin, içimizdeki yaşam enerjisini öldürdün be pislik!

22 Haziran’da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara’dan önceki gece kötü haber geldi. Küçük Eylül'ün cesedi bir elektrik direğinin altında gömülü bulundu. İşkence edilip cinsel istismar sonrası boğularak öldürüldüğü belirlenen Eylül dün (30 Haziran) toprağa verildi. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası ünlü isimler de tepki gösterdi. Eylül'ün katilinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istendi.

İşte ünlü isimlerin tepkileri...

Demet Akalın

Bugün konuşulması gereken tek şey olsun!! EYLUL VE İDAM! Başka türlü bu soysuzların onu kesilmemek çünkü! Eskiden içeride yaşatmazlar diyorlardı, insana bir soğuma geliyordu! Şimdi konuşmuyormuş da suçunu da kabul etmiyormuş! El kadar çocuktan ne istedin diye sormazlar mı? Sen bitek Eylül’ü öldürmedin! Anayı, babayı içimizdeki yaşam enerjisini öldürdün be pislik! Kendine özel koğuş isteyecek kadar kafan her şeye basıyor kişilik bozukluğun yoktur! Sapık sapık!

Allah o evlatlara kıyanların bin türlü belasını versin. Allah onlara bu dünyada önce cehennemi yaşatsın.

Alişan

"Bu yaratıklara lütfen artık idam çıksın."

Doğukan Manço

8 yaşındaki kıza tecavüz, 4,5 yaşındaki öz kızına tecavüz eden baba, 17 yaşında kanseri yenmiş ama üvey babasının cinsel saldırısına yenilmiş bir genç kız ve daha niceleri.... Ve bu insan müsveddelerini diğer mahkumlardan korumak için tekli koğuşa yerleştirilmiş "pislikleri" koruyan hukuk sistemi.. Benim adalet anlayışımda bu yok!

Ebru Gündeş

"Yeter artık. Çocuk istismarına hayır!"

Ece Erken

Çağla Şikel

Özlem Ada Şahin