Eylül ayında mutlaka görülmesi gereken 5 film

Yeniden çevrimlerin, devam filmlerinin ve hızla çoğalan yerli yapımların hakimiyeti altına giren eylül vizyonunun, en iyi 5 filmi seçildi.

Zero İstanbul'dan Mehmet Sarı'nın yorumuyla derlenen, eylül vizyonunun en iyi filmleri şöyle:

Hayat Işığım

2 Eylül

Alicia Vikander ve Michael Fassbender’in başrolleri paylaştığı film yürek parçalayan bir aile dramı. Avustralya’nın ücra bir köşesinde fener bekçisi Tom ile karısı Isabel sahilde buldukları bebeği yıllarca büyüttükten sonra evladının öldüğünü düşünen öz annesiyle tanışıyorlar. Dram türünde John Cassavetes’in yolundan giden ve dört başı mamur işlere imza atan yönetmen Derek Cianfrance hedefi yüksek tutmuş. Aynı adlı çok satan romandan uyarlanan film Venedik’te Altın Aslan için yarışmış ve iyi eleştiriler almıştı.

Blair Cadısı

23 Eylül

Aşırı düşük bütçeli filmlerin tüm dünyayı sarsabileceğini ispatlayan 1999 yapımı ‘Blair Witch Project’in devam filminde mevzu yine aynı. Ormanın derinliklerinde kaybolan bir grup genç Blair cadısının gazabından nasipleniyorlar. ‘Buluntu film’ alt türünün mucitlerinden olan ilk filmin gösterişsiz havası yerini gerilimin tavan yapacağı, korkudan tırnak kemirtecek bir atmosfere bırakıyor gibi. Korku türünde hızlı adımlarla ilerleyen Adam Wingard kendini ciddiye alan filmlerden imtina ettiği için şansı hakediyor.

Muhteşem Yedili

23 Eylül

Aksiyon sinemasının siyah panteri Antoine Fuqua 1960 yapımı aynı isimli filmin yeniden çevrimiyle çıkageliyor. Orijinal eser Akira Kurosawa’nın ‘Yedi Samuray’ı olunca bir ‘suyunun suyu’ durumu söz konusu. Yedi tane birbirinden kaçık silahşör fakir bir köyü eşkıyalara karşı korumak için güç birliği yapıyor. Denzel Washington ve Ethan Hawk gibi eski kurtlara Chris Pratt, Byung-hun Lee gibi yeni yıldızlar eşlik ediyor. Sıcak günler sona ermek üzereyken eğlence teminatlı, yağ gibi akıp giden bir yaz filmi izlemek isteyenler kaçırmamalı.

Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları

30 Eylül

Tim Burton son yıllarda çaptan düşse de hâlâ fantastik sinemanın amirlerinden biri şüphesiz. Ransom Riggs’in büyük sükse yapan roman serisinin ilk kitabından uyarlanan film birbirinden farklı yeteneklere sahip çocukların kaldığı bir yetimhanede geçiyor. Eva Green’in canlandırdığı Bayan Peregrine, gizemli bir adada topladığı çocukları korumakla mükellef. Ergen Jacob ise evi keşfettikten sonra bu sorumluluğu üstleniyor. Burtonesk ögelerin bizi beklediği, aksiyonu bol ve Samuel L. Jackson’ın eşlik ettiği bir ‘kaçış filmi’.

Elveda Berlin

30 Eylül

‘Soul Kitchen’dan beri duraklama devrinde olan Fatih Akın yeniden ivme kazanma peşinde. Almanya’da çok satan ‘Tschick’ adlı romandan uyarlanan film yetişkinliğe geçiş teması ile yol hikâyesini birleştiriyor. Zengin aile çocuğu Maik ile Rus göçmeni Tschick Almanya kırsallarında çalıntı bir arabayla fütursuzca geziyorlar. Akın’a özgü samimi diyalogları ve akılda kalıcı şarkı seçimlerini vallahi pek özledik. Festival bekletmeden vizyona girdiği için sinema yolunu tutmak gerek.