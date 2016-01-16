Eylül ayında Iğdır'da 13 polisin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili bir kişi daha tutuklandı

Iğdır'ın Aralık ilçesinde PKK'nın yaptığı açıklanan bombalı saldırıda yaşamını yitiren 13 polis memuruyla ilgili bir kişi daha gözaltına alındı.

Iğdır'dan Nahcivan'a açılan Dilucu Sınır Kapısı'nda görev yapan polisleri taşıyan servis minibüsü ile korumaları taşıyan zırhlı araçlara, geçen 8 Eylül günü PKK'lılar tarafından yapıldığı belirtilen bombalı tuzak kuruldu. Karayolunun kenarına bırakılan ve içinde 5 ton patlayıcı bulunan 76 DP 825 plakalı kamyonetin infilak ettirilmesi sonucu minibüs ve zırhı araçlarda bulunan 13 polis memuru şehit oldu.

Olayla ilgili kamyonetin sahibi 40 yaşındaki S.P. ile Karakoyun ilçesine bağlı Yazlık Köyü Muhtarı 50 yaşındaki M.P. tutuklandı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, bugün Jandarma Özel Hareket ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yazlık Köyü'nden Y.P. kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Jandarma Komutanlığında Y.P.'in sorgusu devam ediyor.