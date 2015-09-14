Iğdır'daki saldırının nedeni yola döşenen patlayıcı değil, bomba yüklü araçmış!

Iğdır'da Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden 13 polisin şehit olmasına neden olan ve PKK'nın yaptığı açıklanan saldırı hakkında yürütülen soruşturmada, olayı aydınlatacak yeni bilgilere ulaşıldı.

Aralarında Doğan Haber Ajansı da bulunan pek çok yayında, 8 Eylül'de gerçekleşen patlamanın "yola döşenen ve bir tonu bulan patlayıcıyla yapıldığı" ileri sürülmüştü. Ancak Anadolu Ajansı'nın (AA) soruşturmanın detaylarına ilişkin verdiği haberde, saldırının bomba yüklü araçla yapıldığı belirtildi, kullanılan patlayıcının miktarına yer verilmedi.



AA'da yer alan habere göre, olayın ilk anda, bölgede 15 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur oluşması nedeniyle tahmin edildiği gibi yolun altına döşenen patlayıcının infilak ettirilmesiyle gerçekleşmediği saptandı.

Olay yerinden toplanan delillerin analiz edilmesi sonucu, zırhlı polis aracının dışında araç parçalarına rastlanması üzerine bu yönde genişletilen soruşturmada, olayın patlayıcı yüklü kamyonetle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Kamyonetin sahibi ve köy muhtarı gözaltında



Olayda kullanılan kamyonetin bilgilerinin tam olarak saptanmasının ardından aracın sahibi S.P (39) ile saldırıya ilişkin hazırlıklardan haberdar olmasına karşın yetkililere bilgi vermediği iddia edilen Yazlık köyü muhtarı M.P. (49), gözaltına alındı.



Saldırıdan 2 gün sonra kamyoneti için kayıp başvurusu yaptığı belirlenen S.P'nin, olaydan önce kamyonetini PKK'nın bölge sorumluları arasında yer alan "Firaz" kod adlı PKK mensubunun da aralarında bulunduğu 3 kişilik bir PKK'lı gruba 20 bin liraya sattığı iddia edildi.



Soruşturmada ayrıca kamyonetin 3 gün boyunca Bulakbaşı köyünde bulunan bir samanlıkta saklandığı ve burada patlayıcı yüklendikten sonra olay günü erken saatlerde yol kenarına götürüldüğü belirlendi.



Saldırıda ateşlemenin tek bir PKK'lı tarafından yapıldığı bilgisine de ulaşılan soruşturmada, patlayıcı yüklü kamyoneti infilak ettiren PKK'lının, o sırada bölgeden geçen bir köylünün traktörünü gasbederek Ağrı Dağı bölgesine kaçtığı belirlendi.



Gözaltına alınan zanlıların sorgularının devam ettiği, ayrıca olayla ilgilileri olduğundan şüphelenilen 2 kişinin daha arandığı öğrenildi.