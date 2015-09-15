Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu saldırıda 2 tutuklama

Iğdır'da Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden 13 polisin şehit olmasına neden olan ve PKK'nın yaptığı açıklanan saldırı hakkında yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçlamasıyla gözaltına alınan S.P. (39) ve Yazlık köyü muhtarı M.P. (49), Aralık Adliyesinde Cumhuriyet Savcısınca ifadelerinin alınmasının ardından "tutuklanmaları" istemiyle Sulh Ceza akimliğine sevk edildi.

Hakimlik, zanlıların haklarında iddia olunan "terör örgütüne yardım ve yataklık etme" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Iğdır'da 8 Eylül'de Dilucu Sınır Kapısı'ndaki memurların görev yerlerine gidişine refakat eden polis ekibine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 13 polisin şehit olmuş, 1 polis memuru da yaralanmıştı.

İlk aşamada yolda açılan 15 metre genişliğinde 2 metre derinliğindeki çukur nedeniyle karayolunun altına gömülen patlayıcının infilak ettirilmesiyle gerçekleştirildiği tahmin edilen saldırının, yapılan araştırma sonucunda patlayıcı yüklü kamyonetle yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayda kullanılan kamyonetin sahibi S.P ile saldırı hazırlığından haberdar olmasına karşın yetkililere bildirmediği iddia edilen Yazlık köyü muhtarı M.P. gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen 2 kişinin ise aranmasına devam ediliyor.