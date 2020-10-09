CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Eylül 2020 Hak İhlalleri Raporu’nu açıkladı. Rapora göre geçtiğimiz ay 238 kişinin “Yaşam hakkı ihlal” edilirken, 5’i çocuk 150 kişi işkence gördü. Cezaevinde kötü muamele ve işkence görenlerin sayısı da 105 oldu.

Tanrıkulu'nun raporunda "177 kişi iş cinayetlerinde, 16 kadın cinayetlerinde, 3 kişi cezaevinde, 38 kişi silahlı çatışmalarda, 1 kişi işkence sonucu öldü" denildi. Raporda 1 askerin ölümü kuşkulu bulunurken, 2 kişinin ‘nefret söylemiyle’ hedef olmasının ardından öldürüldüğü belirtildi. Raporda yer alan saptamalar şöyle:

"255 kişi işkence ve kötü muamele gördü, bunlardan 5’i çocuk. 105 kişi de cezaevinde kötü muamele ve işkenceye maruz kaldı.

"Düşünce ve ifade özgürlüğü bakımından ise toplam 25 gazeteci ihlale uğradı. 7 gazeteci gözaltına alındı, 2 gazeteci tutuklandı, 8 gazeteci hakkında para ve hapis cezaları verildi, 6 gazeteciye dava açıldı, 2 gazeteci saldırıya uğradı.

"23 siyasi tutuklama yapıldı. 5 siyasi hakkındaki davalardan mahkum oldu, 2 siyasi parti binasına polis baskın düzenledi.

"33 eylem ve etkinliğe güvenlik güçleri müdahale etti, 9 ilde 14 etkinlik yasaklandı, eylem ve etkinliklere güvenlik güçlerinin yaptığı müdahalede 111 kişi gözaltına alındı."

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