Eylemci iki kıza 30 polis müdahale etti

İzmir’de İsrail’i protesto etmek için kendilerini Türk- Amerikan Derneği’nin (TAD) bahçe demirlerine zincirleyen eylemci 2 genç kız, yaklaşık 30 polis tarafından gözaltına alındı.



İlginç protesto eylemi, Alsancak semtinde bulunan Türk- Amerikan Derneği’nin önünde gerçekleşti. Üzerlerinde ‘Dayan Filistin seninleyiz’ ve ‘ABD emrediyor İsrail vuruyor’ yazıları bulunan, Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi 2 genç kız, İsrail ve ABD’yi protesto etmek amacıyla saat 12.00 sıralarında Türk- Amerikan Derneği'nin bahçe duvarında bulunan parmaklıklara kendilerini zincirledi. Genç kızlar yaklaşık 1 saat boyunca slogan atarak İsrail, ABD ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni protesto etti. Kızların zincirli protestosuna çevrede bulunan esnaf da alkışla destek verdi.



Saat 13.00 sıralarında İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, eylemin yapıldığı yere geldi. Genç kızlardan zinciri çözmelerini isteyen sivil polisler, anahtarların bulunmadığı yanıtını aldı. Polisler, bunun üzerine zinciri kendilerinin keseceklerini ve eylemcileri gözaltına alacaklarını söyledi.



Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı birkaç ekip ile bölge karakolundan da resmi kıyafetli polisler olay yerine gelince, iki eylemcinin çevresinde 30’a yakın polis toplandı. Sivil polis aracı da yola ters yönden girerek trafiğe kapattı. Polisler bu sırada görüntü almak isteyen ve fotoğraf çekmek isteyen gazetecileri de yolun karşısına geçirmek istedi.



SGD üyesi iki genç kızın protestosu, zincirin getirilen demir makasıyla kesilmesi ve kızların sloganlar atarak araca bindirilmesiyle sona erdi. Bu sırada çevrede bulunanlar, kızların eylemine alkışlı destek verdi.