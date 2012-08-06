Eylemci annenin oğlu sınavı kazandı

Antalya'da sınava gireceği günden bir gün önce hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan oğlu Bahadır Kırdemir için kendini yakmaya çalışan Zuhal Kalan’ın eylemi, mutlu sonla noktalandı. Kırdemir, girdiği hizmetli alım sınavını kazandı.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Korunmaya Muhtaç Çocuklardan Hizmet Alımı Sınavı'na girmeye hazırlanırken gözaltına alınan Bahadır Kırdemir, annesinin yaptığı intihar girişiminin ardından sınava polis eşliğinde girdi. Kırdemir, sınavdan 56 puan aldı.

Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gelerek listede ismini gören Kırdemir, büyük bir sevinç yaşadı ve ''Keşke bunların hiçbiri başımıza gelmeseydi'' dedi.