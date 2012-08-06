'Oğlumu sınava alın yoksa kendimi yakarım'

Antalya’da, yetiştirme yurtlarında büyüyenlere yönelik memurluk sınavına girmesi gereken Bahadır Kırdemir, kaçak telefon nedeniyle gözaltına alınınca, annesi Zuhal Kalan (45), kendini yakmaya kalkıştı.



Antalya’da yaşayan 22 yaşındaki Bahadır Kırdemir 5 yıl önce satın aldığı cep telefonu kaçak çıkınca göz altına alındı. Yetiştirme yurtlarında büyüyenlere yönelik memurluk sınavına girecek olan Kırdemir’in annesi Zuhal Kalan duruma isyan ederek kendini yakmaya çalıştı. 2007’de satın aldığı cep telefonu kaçak çıkınca, o yıl konuyla ilgili ifade verdi, ancak kısa süre önce ek ifade için adliyeye davet edildi.

Davete gitmediği için hakkında yakalama kararı çıkarılan Kırdemir önceki gece kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı.

Zuhal Kalan, Bahçeli Polis Merkezi’ne giderek, “Oğlum yetiştirme yurdu mezunu. Yarın (dün) Muratpaşa Lisesi’nde devlet memuru olabilmek için sınava girecekti. Bu hakkı elinden alınmasın, sınava girsin sonra savcılığa çıkarırsınız” talebinde bulundu.

Annenin iddiasına göre merkezdeki polisler, “Bizler kefiliz, çocuğu gözetimimizde sınava sokup sonra size getiririz” dese de, savcılıktan olumlu yanıt alınamadı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Zuhal Kalan, saat 08.30’dan itibaren adliye önünde beklemeye başladı. Bir süre sonra oğlu da getirildi. Savcının ifade almaya gelmemesi üzerine oğlunun sınava giremeyeceğini düşünerek isyan etti.

Adliyeden ayrıldıktan bir süre sonra bir bidon benzinle geri dönen Zuhal Kalan, sınava girmesi tehlikeye düşen oğlu için kendisini yakmaya kalktı.

Bir süre sonra adliyeden çıkarılan Bahadır Kırdemir, polis nezaretinde sınava gireceği Muratpaşa Lisesi’ne götürülmek için yola çıkarıldı. Eylemini sonlandıran anne Kalan ise “Bunu mu yapmam gerekiyordu. Olmayacak şey, ben kendimi yakmaya kalkınca mı olmalıydı” diye ağladı.