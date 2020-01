Eygi: Füze masalını bırakın, ihracat için dünyanın en iyi otomobillerini, uçaklarını, elektronik cihazlarını yapın

Milli Gazete yazarı Mehmet Şevket Eygi, "Türkiye'nin dünyanın en iyi füzesini yapmış" iddiasıyla ilgili olarak "Füzenin iyisi olmaz. İnsan öldüren, yakıp yıkan bütün füzeler kötüdür. Hem siz şu iyi füze masallarını bırakın da, dünyanın en iyi (ihracata yönelik) otomobillerini, uçaklarını, elektronik cihazlarını yapın" diye yazdı.

Mehmed Şevket Eygi'nin Milli gazetenin bugünkü (5 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'En İyi Füze' başlıklı yazısı şöyle:

* TÜRKİYE dünyanın en iyi füzesini yapmış…

Cevap: Füzenin iyisi olmaz. İnsan öldüren, yakıp yıkan bütün füzeler kötüdür. Hem siz şu iyi füze masallarını bırakın da, dünyanın en iyi (ihracata yönelik) otomobillerini, uçaklarını, elektronik cihazlarını yapın.

* Tarçınlı cevizli fıstıklı sütlü kek nasıl yapılır

Cevap: Şu kek mavallarını bırak da, yakın zamana kadar dünyanın sayılı tahıl ambarlarından biri olan ülkemizin, ekmek yapmak için her yıl dışarıdan üç buçuk milyon ton kalitesiz buğday ithal etmek sorunda kalmasını açıkla bana.

* O kadar kalabalık varmış ki, metrobüse binebilmek için üst geçitten öteki tarafa tam 45 dakikada geçmiş.

Cevap: Çılgın yapılaşma böyle giderse, bir sene sonra 65 dakikada geçersin.

* Son hamlelerle PKK terörünün beli kırıldı…

Cevap: Ne kırılmaz beli varmış şu meretin. 1984’ten beri kırılıyor edebiyatı yapılıyor ama kesin olarak bir türlü kırılıp bitirilemiyor.

* Şu meşhur karı, şu meşhur erkekle nikahsız yatmış, hamile kalmış, çocuğun cinsiyetini anlamak için aynaya girecekmiş…

Cevap; Aynaya girsin ve bir daha geriye dönmesin!

* İnsan haklarının, cumhuriyetin, demokrasinin, uygarlığın olmazsa olmaz temel şartı laikliktir.

Cevap: Vırvırı bırak da şu soruma cevap ver: Avrupa’nın insan haklarına bağlı en demokrat ülkeleri hep krallık ve oralarda laiklik yok, din devlet işbirliği ve uyumu var. Ayrıca o ülkeler, temizlik şeffaflık bakımından liste başı. Norveç, İsveç, Danimarka, Hollanda, İngiltere… Bu nasıl oluyor açıklayabilir misin

* Çorlu’da 17 yaşındaki bir kız, her biri on üç yaşında olan üç okul kızını para karşılığında erkeklere satarken yakalandı. Kadın ve Âile Bakanlığı bu vahim konu üzerine niçin gereği eğilmedi

Cevap: Su soruyu bana değil, ilgili bakanlığa sorunuz.

* Ordu Peygamber ocağıdır…

Cevap: Evet eskiden öyleymiş

* Tesettürlü liseli kız, internet vasıtasıyla bir adamla mektuplaşıyormuş. Adam 43 yaşındaymış ama sahtekarlık edip kendi resmi yerine genç ve yakışıklı birinin fotoğrafını göndermiş. Kız resme aldanmış herife kaçmış. Adamı görünce şok olmuş, geri dönmüş. Bu işe ne dersin

Cevap: Tesettürlüsü böyle yaparsa gerisini siz söyleyiniz.