Eyalette vakalar arttı, başbakan 'ortak kullanılan çakmağa' işaret etti

Avustralya'da Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, "Salgın, bir otelde çalışanların paylaştığı çakmaktan bulaşarak yayılmış olabilir" dedi.

7 binden fazla vakanın tespit edildiği Avustralya’da salgının tekrar artış gösterdiği Victoria eyaletinden ilginç bir açıklama geldi. Son bir hafta içerisinde vaka sayısında ciddi bir artış görülen ve son 24 saat içerisinde 49 insanda Covid-19’un tespit edildiği Victoria Başbakanı Daniel Andrews salgının nasıl çıkmış olabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

"Salgın otelden çıkmış olabilir"

Sözcü'nün haberine göre, ülke genelindeki vaka sayısının düştüğünü fakat Victoria’daki ani sıçramanın dikkat çekici olduğunu söyleyen Andrews, “Bir otel çalışanları sosyal mesafeyi korumalarına rağmen bir çakmağı paylaştılar. Salgının otel çalışanları arasında çıkmış olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Andrews, otel çalışanlarının ortaklaşa bir otomobile bindiklerini ve bu yolla işe gidip geldiklerini de hatırlatarak, “Otomobilde de yakın temasta bulunmuş olabilirler” ifadesini kullandı.

Güncel verilerle birlikte Victoria’daki vaka sayısı 2.028’e çıkmıştı.