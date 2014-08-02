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Politika

'Ey Kılıçdaroğlu sen Alevi olabilirsin, açık açık söyleyebilirsin'

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan, isim vermeden eleştirdiği Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak, tehditle oy istediklerini ileri sürdü

02 Ağustos 2014 22:37

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 'paralel yapı'nın insanların yatak odalarına girdiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında İzmir'de konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"(Paralel yapının) İnlerine gireceğiz dedik mi, inlerine girdik mi? Şimdi şovmenler ecel terleri döküyor. Daha çok şeyler çıkacak, daha işin başındayız. Şimdi siz seyredin. Utanmadan çıkmışlar 'biz haram yemedik' diyorlar. Kardeşlerim bunlar haramı hamuduyla götürdüler. Paralel yargıdakiler 'senin şu işini çözeriz ancak şunu vereceksin, şuraya şunu yapacaksın'.

İş adamlarına aynı şekilde 'senin şu işini görürüz ama şunu şuraya vereceksin' diyerek iş adamlarının hepsi bir korku kumpası içerisine girdi. Siz daha ne yiyeceksiniz, en büyük haramı yemişsiniz, kul hakkına girmişsiniz, vatanınıza, ülkenize, milletinize ihanet etmişsiniz. İnsanların mahremine, yatak odalarına kadar girmişsiniz, şantaj yapmışsınız."

 

'Kılıçdaroğlu sen Alevi olabilirsin'

Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hedef alan Erdoğan, "Alevisiyle, Sünnisiyle 77 milyon bir olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Kılıçdaroğlu sen Alevi olabilirsin. Ben buna saygı duyarım. Bunu açık açık söyleyebilirsin. Ben de Sünniyim. Ben de bunu açık açık söylüyorum. Milleti aldatmaya gerek yok" diye konuştu.

 

'Bunların derdi dağ'

 

Başbakan Erdoğan, Selahattin Demirtaş'ı ise şu sözlerle eleştirdi: "Bir aday çıkmış, adını vermeyeceğim, “tek millet olmaz” diyor. Eyy efendi, bu ülkede cumhurbaşkanı adayı olacaksan tek millet anlayışını kabul edeceksin. Sen daha çırak bile olamadın.

Kendisi Zaza ama benim Kürt kardeşlerimi aldatıyor. Bunların derdi dağ. Şehir değil. Tehditle silahla milletten oy isteyecekler.
Kadınları da istismar ediyorlar. Maden kadın haklarına bu kadar düşkündünüz. Evlatları dağa kaçırılan o anaları neden ağlattınız."

 

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