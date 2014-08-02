İzmir'de Erdoğan'ın mitingi öncesinde 10 kişi gözaltına alındı

İzmir'de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesi protesto gösterisi yapan Türkiye Gençlik Birliği üyesi bir grup genç gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, mitingin yapılacağı Gündoğdu Meydanı'na yakın olan Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde toplanan sol gruplar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhine gösteri yaptı.



Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yürüyen grubun önü Çevik Kuvvet Polisleri tarafından kesildi. Çevik Kuvvet grubun önünde ve arkasında baraj oluşturup ilerlemelerini engelledi.

Bu sırada yaklaşık 20 metre ilerideki binada bulunan TGB şubesinden de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren yaklaşık 10 metrelik bir pankrat açıldı. TGB'liler de binadan slogan atmaya başladı. Polis TGB'nin bulunduğu binanın altındaki balkona çıkarak pankartın yarısını bıçakla kesti. Bu sırada dışarıya çıkmak isteyen TGB'li yaklaşık 10 genç gözaltına alındı. O anlarda arbede yaşandı.

Kıbrıs Şehitleri caddesi üzerindeki sol gruplar da ilerlemelerine izin verilmeyince yere oturup slogan atmaya başladı.