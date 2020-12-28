Exxen yapımı 'İşte Bu Benim Masalım'ın ilk fragmanı yayınlandı

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak yeni dijital platformu Exxen'in yapımlarından "İşte Bu Benim Masalım" dizisinin fragmanı yayınlandı. Başrollerinde şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in yer aldığı dizi, 1 Ocak'ta platformda olacak.

Yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı, dizinin kadrosunda Tilki ve Canseven'in yanı sıra; Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Faruk Aran, Sude Oduncu, Bengü Gürses, Kamil Güler, Zeynep Kankonde Mbuyı ve Nevra Serezli yer alıyor. Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de dizide rol alacak.

"İşte Bu Benim Masalım", 1 Ocak'ta platformda olacak.