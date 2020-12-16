Exxen'in ilk yarışma programı belli oldu

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlaması planlanan yeni dijital platformu Exxen'de yayınlanacak bir yapım daha belli oldu.

Yeni dijital platformu Exxen için hazırlıklara devam eden Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından yeni yarışma programı Fight Club'ı duyurdu. Ilıcalı, yarışmanın ilk fragmanını da paylaştı.

Yarışmada 11 dövüşçünün yanı sıra Çağan Atakan Arslan ve Bilgehan Demir yer alacak.

Acun Ilıcalı'nın bugün duyurusunu yaptığı Fight Club, 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak Exxen platformunun açıklanan ilk yarışma programı oldu.