Ewan McGregor yeniden Obi Wan olmak istiyor

Prequel üçlemede Obi Wan Kenobi karakterini canlandıran Ewan McGregor, yeniden çekimlerine başlancak Star Wars serisinde yer almak istediğini açıkladı.

Star Wars aktörü olan Ewan McGregor, serinin son devam filminin çekimlerinde yer almak istediğini belirtti. J.J. Abrams’tan henüz bir teklif almadığını ancak gelirse role hazır olduğunu belirten McGregor, Abrams’ın çok sevdiği bir yönetmen olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Star Wars: Episode VII’ filminin henüz kadrosu kesinleşmedi. Benedict Cumberbatch’in de kadroda yer alacağı iddiaları hala gündemdeki yerini koruyor. Yapım şirketi Cumberbatch gibi, McGregor için de henüz bir açıklamada bulunmadı.

Filmin 2015 yılında vizyona girmesi bekleniyor.