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Kültür-Sanat

Ewan McGregor, yer aldığı Star Wars filmlerinin "pek beğenilmediğini" kabul etti

29 Nisan 2021 14:08

Oyuncu Ewan McGregor, Star Wars evreninin öncesi niteliği taşıyan filmlerin "pek beğenilmediğini" fark ettiğini söyledi. 

Hollywood Reporter'a konuşan Ewan McGregor, 1999 ve 2005 arasında çekilen Star Wars filmlerinin "pek beğenilmediğini" söyledi. McGregor "Oldukça zor bir durumdu. Küresel anlamda pek beğenilmedi" dedi. 

Üç filmde de Obi-Wan Kenobi rolünü canlandıran McGregor, Disney platformunda yayınlanacak yeni seri için heyecanlı olduğunu söyledi ve ekledi: "Belki ilk filmlerden de heyecanlıyım çünkü yaşım daha büyük (50 oldum), daha iyi bir noktadayım"

 

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