Ewan McGregor, yer aldığı Star Wars filmlerinin "pek beğenilmediğini" kabul etti

Üç filmde de Obi-Wan Kenobi rolünü canlandıran McGregor, Disney platformunda yayınlanacak yeni seri için heyecanlı olduğunu söyledi ve ekledi: "Belki ilk filmlerden de heyecanlıyım çünkü yaşım daha büyük (50 oldum), daha iyi bir noktadayım"