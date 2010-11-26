-EVSİZLER KIŞI OTELDE GEÇİRECEK ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Ankara Valiliği, başkent sokaklarında yaşayan evsizlerin kışın barınabileceği otel kiraladı. Vali Alaaddin Yüksel'in talimatıyla, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü birlikte, evsizlerin soğuk havaları atlatabilmeleri için proje hazırladı. Proje kapsamında Ankara Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri, sokakta, araçlarda, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ve kapalı banka ATM'lerinde kalan ve 100 civarında olduğu belirlenen evsizlere ulaşacak. Görevlilerin projeyi anlattığı evsizler ikna edilmeye çalışılacak. İkna olan evsizlerin kiralanan otelde barınması sağlanacak. Söz konusu evsizlerden proje kapsamına dahil olmak isteyenler sağlık taramasından geçirilerek, kiralanan otelde alınacak. Yetkililer evsizlerin otelde sıcak su, temiz yatak ve sıcak yemek imkanına kavuşacağını belirtti. Sokaklarda, çocuklar hariç her yaşta kadın ve erkeğin yaşadığını belirten yetkililer, kadınların ve erkeklerin ayrı otellerde kalacağını söyledi. -''GÖKYÜZÜNÜ GÖREMEDEN YAŞAYAMAM DİYENLER VAR''- Sokakta yaşayanların, huzuru bozacakları endişesiyle sosyal hizmetlerin bünyesindeki huzur evleri ve bakım evleri gibi kurumlara alınmadığını ifade eden yetkililer, sokakta yaşayanların çoğunda kapalı alan korkusu bulunduğuna, gökyüzünü görmeden yaşayamama psikolojisine sahip olduğuna dikkati çekti. Başkentteki evsizler kış aylarında en çok Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'ni(AŞTİ) tercih ediyor. Kış aylarında terminalde yaşayanların sayının 300'e çıktığını belirten AŞTİ yetkilileri, ''Başvurmadığımız yer kalmadı ancak bu soruna bir türlü çözüm bulamadık'' dedi. Evsizleri, soğuk hava nedeniyle terminalden çıkarmaları için zorladıklarını kaydeden yetkililer, onları özel güvenlik elemanlarıyla kontrol altında tutarak yolculara yaklaşmalarının önlendiğini söyledi. AŞTİ müdavimlerinin, terminalin tenhalaştığı gece yarısından sonra serbest bırakıldığını ifade terminal yetkilileri, valiliğin hazırladığı proje ile giderek büyüyen bu sorunun çözülebileceğini bildirdi.