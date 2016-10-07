2014 yılından beri her akşam evsizlere sıcak çorba dağıtan Çorbada Tuzun Olsun ekibi müthiş bir proje ile karşımızda. Tarlabaşı’nda evsizler için kıyafet mağazası kuruluyor.

Deniz Aytekin'in yesilist.com'da yer alan haberine göre, evsizlerin kendi ihtiyaçları olan kıyafetleri ücretsiz olarak deneyip edinebilecekleri mağaza gönüllülerin kullanmadıkları kullanılabilecek durumda olan kıyafetleri ile oluşturulacak.

8 Ekim Cumartesi günü Beyoğlu’nda açılışı yapılacak mağazaya kullanmadığınız giyilir durumdaki kıyafetlerinizi kargo ile yollayabilir, açılış günü tornavida ve matkabınızı alıp mağazaya giderek kuruluma yardım edebilirsiniz.

Mağaza adresi: Şehit Muhtar Mahallesi, Süslü Saksı Sokak No:20, Beyoğlu.

Kıyafet bağışlamak için kargo adresi: Firuzağa mahallesi Borazan sokak No:3 Tophane, Beyoğlu. Alıcı: İsmail Eniş.

Çorbada Tuzun Olsun nedir?

“Evsiz insanlarımıza çorba, kıyafet, battaniye, vb. etkinligimiz ilk olarak 30 Eylül 2014’de başladı ve o günden beri gönüllü insanların katılımıyla yaz, kış demeden aralıksız olarak devam etmektedir. Hiçbir siyasi amacı temsil etmeyen, her eğitim seviyesi, yaş grubu, fikir ve gelir seviyesinden insanların evsizler için farkındalık yaratmak ve az da olsa onlara yardım edebilmek amacıyla bir araya gelmesiyle oluşan #corbadatuzunolsun hareketi her akşam 20:30 – 22:30 saatleri arasında İstanbul Taksim bölgesinde yaşayan evsizlere çorba dağıtımı yapmaktadır.

Barınma Anayasal bir hak olduğu halde uygulaması ülkemizde sadece yazılı bir metin halinde kaldığından, biz gönüllüler bir araya gelerek bir evsizler evi açtık ve elimizden geldiğince evsiz insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Ancak İstanbul’da yüzlerce insan arasından ancak 30 kişiye ücretsiz barınma imkanı verebiliyoruz. Bunun yanında sokaklarda yaşamak zorunda kalan 150 kadar insana da çorba dağıtımı ile ulaşıyoruz. Bir tas sıcak çorba normalde sizler için çok bir anlam ifade etmese de, evsiz insanlar için çok değerli. En azından hayatlarını bu bir tas çorba ile idame ettirebiliyorlar. Bununla birlikte çorba bu insanlarla iletişim kurabilmemiz, onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için de bir araç.

Evsiz insanlarla iletişim kurdukça onların maddi ve manevi sorunlarını öğrenip, bu konularda da onlara yardımcı olabiliyoruz. Amacımız sadece sokakta yaşamak zorunda kalan insanlara destek olmak değil, aynı zamanda onları tekrar topluma kazandırabilmek için yardım etmektir. Çünkü kimse isteyerek sokakta yaşamaz. Yani evsiz olmak kimsenin tercihi değildir. Bizler çorba dağıtımı sayesinde evsiz insanlarla ilgili farkındalığı da artırıyoruz. Bizleri sokaklarda çorba dağıtımı sırasında gören insanlar bir süre sonra bizlerle gönüllü olarak bu organizasyona katılmaya da başlıyorlar. Evsiz insanların tehlikeli insanlar yada sokakta dilenen insanlar olmadığını anlıyorlar. İşte bunun için bizler de diyoruz ki, “Hadi sen de gel #corbadatuzunolsun!”

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