Evrimdeki karanlık halkaya ışık tutacak keşif

Kenya'da bir ormanda bulunan limon büyüklüğündeki bir kafatası, evrimin karanlık noktalarına ışık tutabilir.

Volkanik patlama sırasında öldüğü düşünülen bir maymun türüne ait olan kafatasının özelliği, 13 milyon yıllık olması ve tek parça halinde bulunması.

10 milyon yıldan eski fosiller, insanın ve modern maymunun atasının evrimindeki kayıp halkaları anlamakta büyük önem taşıyor. Ancak bu özelliğe sahip fosiller genelde diş ve çene kemiği gibi kafatası parçalarından oluşuyor.

Keşif hangi bilgileri barındırıyor?

Yerel Tukana dilinde "Ata" anlamına gelen "Alesi" adının verildiği türe ait kafatası, Kenya'nın Napudet bölgesinde bulundu.

13 milyon yıllık kafatasının, bir buçuk yaşındaki bir bebek maymuna ait olduğu düşünülüyor.

Bu türün, yetişkinlikte 11 kg ağırlığa ulaştığı düşünülüyor. Maymunlardan daha büyük bir beyne sahip olan türün, şebek olarak bilinen maymun cinsi ile benzerlik taşıdığı saptandı.

Kafatasının oldukça iyi korunmuş olması, maymunun beyin boşluğu, iç kulak yapısı ve henüz çıkmamış olan yetişkin dişleri hakkında da bilgi sağlıyor.

Keşif ayrıca, insan ve maymunun ortak atasının Afrika'da ortaya çıktığı yönündeki tezi güçlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Son yıllarda Yunanistan ve Bulgaristan'da yapılan keşifler, insanlığın kökenin Avrasya olabileceği tartışmasına neden olmuştu. 7.2 milyon yıl önce yaşamış bir ön insan türüne ait kalıntıların bulunması, ilk insanın bu bölgeden dünyaya yayılmış olabileceği tezini gündeme getirmişti.

Şu ana kadar bulunan fosiller, insan ve şempanze arasındaki evrimsel yol ayrımının 6 ila 7 milyon yıl önce yaşandığını gösteriyor. İlk insanın ise bundan 300 bin yıl önce Afrika'da ortaya çıktığı tahmin ediliyor.

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AFP/AP,ÖA/CÖ