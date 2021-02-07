Evrim Ağacı'nın Twitter'da açtığı "Türkiye'de idam cezası" anketi tepki çekti

Evrim Ağacı'nın Twitter üzerinden başlattığı "Türkiye'de idam cezası uygulaması olmalı mı?" anketi tepki çekti. Evrim Ağacı, popülist bir motivasyonla hareket ederek anket başlattığı tepkilerine verdiği yanıtta "Soru sormaktan ve soru soranlardan korkmayın arkadaşlar. Anket, yeni bir araştırma yazımızda kullanılmak üzere sorulmuştu" ifadelerini kullandı.

Bilim sitesi Evrim Ağacı, Twitter üzerinden bir anket başlatarak "Türkiye'de idam cezası uygulaması olmalı mı?" sorusunu sordu.

Evrim Ağacı'nın sorusu kısa süre içinde Twitter kullanıcılarının tepkisini çekti. Twitter kullanıcıları, idam cezasının gündeme getirilmesi nedeniyle Evrim Ağacı'na tepki gösterirken popülist motivasyonla hareket ettikleri yorumunu yaptı.

Tepkilerin ardından açıklama yapan Evrim Ağacı, şu ifadeler kullandı: "Soru sormaktan ve soru soranlardan korkmayın arkadaşlar. Yine bir dolu popülizm, vs. suçlaması yapılmış. Merak edenler için anket, konu hakkında yazdığımız yeni bir araştırma yazımızda kullanılmak üzere sorulmuştu. :)"