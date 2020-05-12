Yazar Ragıp Zarakolu'na başlatılan soruşturma kapsamında Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ifadeye çağrıldı

Ragıp Zarakolu’nun yazısı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı ifade vermeye çağrıldı.

Yazar Ragıp Zarakolu'nun Evrensel ve Art Gerçek'te eş zamanlı yayınlanan “Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem Kınacı; Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından ifade vermeye çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ragıp Zarakolu, "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısını gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Zarakolu hakkında “darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef almak" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yazar Ragıp Zarakolu, konu hakkında "Darbe karşıtı bir yazının bu kadar ters yorumlanması, anlaşılır bir şey değil. Cumhurbaşkanılığı sözcülerinin yazıyı yeterince okumadıkları anlaşılıyor. Hayatım darbelere, darbeci eğilimlere karşı mücadele ile geçti" demişti.

TIKLAYIN - Yazar Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

“Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyı okumak için tıklayın