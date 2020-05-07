Yazar Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ragıp Zarakolu hakkında “Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, yazar Ragıp Zarakolu hakkında "darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef aldığı" iddiasıyla soruşturma başlattı.

TIKLAYIN - Ragıp Zarakolu: Darbe karşıtı bir yazının bu kadar ters yorumlanması anlaşılır bir şey değil

Yazının "ideolojik içerikli" olduğu belirtilen dilekçede, "Zarakolu'nun, 'Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yaparak 'Korona günleri, bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil' şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış 'darbe seviciliği' yapılmıştır" denildi. “Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazıyı okumak için tıklayın

Ne olmuştu?

Ragıp Zarakolu, Evrensel ve Artı gerçek'in sitelerinde yayınlanan "Makus kaderden kaçış yok" başlıklı yazısı nedeniyle, Cumhurbaşkanlığı ve AKP temsilcilerinin "darbecilik" iddialarına hedef olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Artı Gerçek’i yayınlayan Artı Media ve Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Yazar Ragıp Zarakolu, konu hakkında "Darbe karşıtı bir yazının bu kadar ters yorumlanması, anlaşılır bir şey değil. Cumhurbaşkanılığı sözcülerinin yazıyı yeterince okumadıkları anlaşılıyor. Hayatım darbelere, darbeci eğilimlere karşı mücadele ile geçti" demişti.

Yazının yayınlandığı Artı Gerçek de "Artı Gerçek, bünyesinde hiçbir zaman darbeci, darbe heveslisi insanları barındırmamıştır, bundan sonra da barındırmayacaktır. Boş yere uğraşmayın, Artı Gerçek’ten ve Ragıp Zarakolu’ndan darbe malzemesi çıkaramazsınız. Siz, ilk seçimde batacak gemiyi bir an önce terk edebilirseniz hayrınıza olur…" ifadelerini kullanmıştı.

6 Mayıs'ta da Cumhurbaşkanı Erdoğan avukatı aracılığıyla "darbe çığırtkanlığı" yaptığı gerekçesiyle Zarakolu hakkında suç duyurusunda bulundu.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yazar Ragıp Zarakolu hakkında suç duyurusu