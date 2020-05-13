Evrensel Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat: Silahlandıklarını canlı yayında ilan edenler bu silahları nereden temin ettiler?

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, şiddetin iktidar söylemleriyle meşrulaştırıldığını, sokakta somut olarak canlandırmaya hevesli bir kitlenin kolaylıkla oluşabileceğini belirterek, "Ama ortada daha bir pratik mesele var. 25. ve 26. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün, 15 Temmuz’dan sonra ‘kaybolan’ 200 bin silaha dair gündeme getirdiği soru hâlâ güncelliğini koruyor. “Hikaye bir cinayetle başlıyor. Ankara’da 2016 yılında Mustafa Maraş, bir traktör sürücüsünü öldürdü. Cinayette seri atış yapabilen MP5 kullanıldı. Katil savunmasında, ‘Silahı 15 Temmuz darbe gecesi Ankara Emniyetinin önünde dağıtmışlardı’ dedi’ paylaşımında bulundu” diyen Tüm, vaktiyle yetkililere sorduğu bu soruya hiçbir zaman doyurucu yanıt alamadığını belirterek, sorusunu yineliyor.

Evet ne oldu bu silahlar? Silahlandıklarını canlı yayında ilan edenler bu silahları nereden temin ettiler?" diye yazdı.

Fatih Polat, Ülke TV'de Esra Elönü'nün 'Arafta Sorular' programında "Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır." sözlerini sarf eden Sevda Noyan'ın ifadelerin kanıksanmaya başlanan bir eşiğin aşılması şeklinde etki gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Yazının tamamı için tıklayın...