Evrensel gazetesi, yaşamını yitiren yazarı Mıgırdiç Margosyan’ın son yazısının taslak halini paylaştı: “Bitmeyen yazı”

Evrensel gazetesi, yaşamını yitiren yazarı Mıgırdiç Margosyan’ın sağlık sorunları nedeniyle tamamlama imkânı bulamadığı son yazısının taslak metnini köşesinden paylaştı. Margosyan'ın yazısının başlığını da Evrensel editörleri koydu.

Margosyan’ın son yazısının taslağında, "Kirvem, yurdumuzun genelinde maddi manevi meselelerimizin her geçen günün ardından giderek tadından yenmez boyutlara ulaştığı şu sıralar, vatandaşlarımızın kahir ekseriyetinin sinirleri maalesef laçka olmuş durumda… Ülkemizde, yani “Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür” denen bu diyarlarda veya kuş uçmaz kervan geçmez mezralarda, keza taşına toprağına, havasına suyuna bin can feda ettiğimiz memleketimizde şu an seksen dört milyonu sollayan nüfusumuzla; hep birlikte bacı kardeş, gelin görümce maaile yaşarken, öte yandan da tam da şu günlerde ülkemizin havasına suyuna baktığımızda, açık seçik görünen o ki, kazın ayağı hiç de sanıldığı gibi değil… Nitekim yirmi yıldan beri ülkemin tahtında, en yüce makamında oturan muhterem zevatın ikide bir dur durak demeden memleketimizin halinin, ahvalinin her geçen günün…" ifadesini kullandı.

Evrensel, taslak metninin altına, "Yazarımız Mıgırdiç Margosyan’ın sağlık sorunları nedeniyle tamamlama imkanı bulamadığı son yazısının taslak halini köşesinde okurlarıyla paylaşıyoruz. Yazarımız bu son yazı taslağına başlık koyma fırsatı da bulamadığı için kullanılan başlık editör tarafından atılmıştır." notunu ekledi.