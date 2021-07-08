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Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Cem Şimşek'e 11 ay, 20 gün hapis cezası

Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Cem Şimşek'e verilen ceza ertelendi

Fotoğraf: @mlsaturkey'in Twitter hesabından alınmıştır.

08 Temmuz 2021 16:24

Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Cem Şimşek, Evrensel Gazetesi’nde,  2015 yılında yayınlanan bir karikatür haberi nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan  11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Ceza ertelendi.

Evrensel'den Metin Taşkıran'ın haberine göre, Evrensel Gazetesi Haber Müdürü Cem Şimşek, 2015 yılında, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü olarak görev yaptığı dönemde, yayımlanan "Alman karikatüristler Erdoğan’ı fena çizdi" haberi nedeniyle "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Şimşek'in cezası ertelendi.

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