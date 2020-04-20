Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: 'Tek adam yönetimi' seçim sonucunu önceden bildiği bir siyasi düzen istiyor

Evrensel Gazetesi Başyazarı İhsan Çaralan, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin, muhalefetin iktidar olma seçeneğini canlandırırken, Erdoğan yönetimi için de muhalefeti ezme yolunu işaret ettiğini belirterek, "Tek adam yönetimi, girdiği her seçimi, sonucunu önceden bildiği bir seçime dönüştürmek için elindeki resmi-gayriresmi, yasal-yasal olmayan her imkanı kullanmaktan imtina etmeyecektir! Bunun işaretlerini de veriyor." ifadelerini kullandı.

İhsan Çaralan, AKP'nin kuralları olan ve oy çokluğunun son sözü söylediği hiçbir seçimi kazanamayacağını da sözlerine ekledi.

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