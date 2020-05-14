Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Sosyal medyada hoşa gitmeyen bir cümle için ev bastıran savcılar, katliam tehditleri karşısında sessiz!

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, darbe iddialarının antidemokratik uygumalara meşruiyet sağlamak için ortaya atıldığını belirterek, Fatih Tezcan ve Sevda Noyan'ın tehdit dolu sözlerinin AKP ve Cumhurbaşkanı sözcüleri tarafından duymazdan gelindiğini belirterek, "Daha da vahimi, vatandaşların sosyal medya hesaplarında hoşa gitmeyen bir cümle için bile gece yarısı ev bastırıp gözaltına aldıran savcıların, bu açık katliam tehditleri karşısında bir şey dediğini duymadık!" ifadelerini kullandı.

İhsan Çaralan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ulusa Sesleniş konuşmaları için "Cumhur İttifakı'na sesleniş" benzetmesi yaparak, "muhalefeti; “Darbe çağrısı yapmak”, “Karanlık ve faşist bir zihniyete sahip olmak”la suçlamaya kadar götürerek, darbe tartışmasının altına odun atmaya devam edeceğini gösterdi.



Tabii bu konuşmasında da Cumhurbaşkanı kamuoyunda sorulan; “Muhalefet kime darbe çağrısı yapıyor”, “Darbeye hazırlanan varsa iktidarın MİT’i, Genelkurmayı, Emniyeti ile darbecileri ortaya çıkarıp derdest etmesi gerekmez mi?”, “Darbeyi önlemek asıl olarak iktidarın görevi değil mi?” gibi soruları es geçti.

Allah’tan bu ülkede Cübbeli Ahmet Hoca var da merakları giderdi! Ahmet Hoca, “Darbe hazırlığı var” dedi. Çünkü, rüyasında görmüş! Sokağa çıkma yasağı varmış, askerler önüne geçip kimlik sormuşlar. Bu darbe hazırlığı yapıldığının en açık kanıtıymış! Cübbeli, “Yolları asker kesmişti” diyerek, darbeyi kimin yapacağını da açıkça ortaya koymuştur. Artık gerisini Bakan Hulusi Akar düşünsün!" diye yazdı.

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