Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Sedat Peker'in 8'inci videosu Saray'ın kapısına dayanıyor

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı son videoyu değerlendirdiği yazısında, "Peker, Erdoğan ve hükümetinin Suriye politikasına ilişkin cihatist örgütlerle ilişkilerde kendi rolünü de katarak “içeriden” ifşalarda bunuyor. Ama orada da kalmıyor, Suriye politikasındaki tanıklıklarını ortaya koyarken, Saray’ın kapsına dayanıyor. Hatta kapıyı aralayarak içeriye adım atarak el Nusra (Şimdiki adı Heyeti Tahriri Şam/HTŞ) ile bugün de süren milyar dolarlarla ifade edilen ticari ilişkilerle ilgili ciddi iddialarda bulunuyor.

“Bu kadar belge, veri varken Tayyip abi onlara inanmayı tercih etti” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sitem eden Peker, 9’uncu videosunun Erdoğan’la ilişkilerini kapsayacağını da ilan ediyor." ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'in el Nusra'ya gönderilen silahların SADAT tarafından gönderildiğine yönelik iddialarına işaret eden Çaralan, "Peker’in anlatısından çıkan ise, SADAT’ın paravan olarak kullanıldığı, el Nusra’ya hükümetin Suriye politikasının değişen koşullarda devamı için silahların gönderildiği sonucu çıkmaktadır. Ki, zaten tırlar dolusu silah ve mühimmata SADAT’ın ne mali gücünün ne de askeri gücünün yetmeyeceği apaçıktır. Tıpkı Sedat Peker’in gönderdiği malzemeye kendi gücünün yetmeyeceğinin apaçık olması gibi!" diye yazdı.

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