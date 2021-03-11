Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Saray efradı, haftalardır nefeslerini tutmuş, Biden'dan gelecek telefonu bekliyor

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan, Erdoğan ve AKP iktidarının son aylarda ABD ve AB'ye sıcak mesajlar vermek istediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan; “Eyy Amerika”, “Eyy Avrupa” diye başlayan uzun tiratları artık duymuyoruz. Tersine Erdoğan her vesileyle, “Yönümüz ve yolumuz batıya doğrudur. Konuşarak çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur” içerikli açıklamalar yapıyor. Saray efradı, haftalardır nefeslerini tutmuş, Biden’dan gelecek telefonu bekliyor" diye yazdı.

Mısır'la ilişkilerin normalleştirilmesi için yandaş medya ve AKP'den gelen çağrıların Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıkça ifade edildiğine işaret eden Çaralan, "İktidarın, yeni Osmanlıcı dış politikayı açıkça hayata geçirmeye yöneldiği son 10 yıldan beri, en büyük “U dönüşü”nü yaşadığı bir sürece girdiği anlaşılıyor. Evet, bu geçen 10 yılda Türkiye batı emperyalizmi ile doğu emperyalizmi arasında salınarak iki emperyalist kamp arasındaki çelişkilerden yararlanarak kendine manevra alanı bularak ilerlemeyi amaçlayan, Yeni Osmanlıcılık denilen tipik Abdülhamitçi bir strateji belirlemişti." ifadelerini kullandı.

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