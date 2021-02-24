Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: MHP'nin hangi nedenle HDP'nin kapatılmasından vazgeçtiğini zaman içinde göreceğiz

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, iktidarın Gara operasyonu başarısızlığına uğradığı için HDP'yi nefessiz bırakarak boğma amaçlı adımlar attığını belirterek, "Son günlerde yandaş medyaya sızdırılan bilgilere göre, AKP ile MHP, Seçim ve Siyasi Partiler Yasası’nda yapılacak değişiklikler konusunda anlaşmışlar. MHP de “HDP’nin kapatılması” ısrarından vazgeçmiş!

Siyasi Partiler ve Seçim Yasası’nda yapılmak istenen değişikliklerin neler olduğu önümüzdeki günler, haftalar içinde görülecek. HDP’nin kapatılmasından MHP’nin hangi nedenle vazgeçtiğini ise zaman içinde göreceğiz." diye yazdı.

HDP'yi kapatmak yerine itibarsızlaştırmak ve etkisizleştirmek yolunun seçildiğini ileri süren İhsan Çaralan, "Son 30 yılda HDP öncülü partilere yönelik benzer planların başarısızlığa uğradığı tartışmasızdır. HDP karşısında aynı sonucu alması büyük bir olasılıktır. Ancak burada sorun sadece HDP’nin etkisizleştirilmesi değildir. Tersine asıl amaç, HDP’ye vurarak muhalefeti iktidar alternatifi olmaktan çıkarmaktır. Bu yüzden HDP’nin boy hedefi olması ve siyasi ortamın gaza, toza boğulması sadece HDP’nin boğulması amaçlı değildir. Tersine burada son amaç, tüm muhalif güçlerin iktidar alternatifi olacak bir güç oluşturmasının önlenmesidir.

Bu yüzdendir ki, bugün sermaye muhalefetinin HDP’ye yönelik operasyonlara milliyetçilik refleksleriyle seyirci kalmaları kendilerine yönelik de olan operasyonlara çanak tutmaktır." ifadelerini kullandı.

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