Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Metin Feyzioğlu, arkasında 80 baronun olduğu yürüyüşe hükümetin sözcüsü olsa ancak bu kadar saldırabilirdi

Evrensel Gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, hükûmetin Avukatlık Kanunu'nda değişiklik yapmayı planladığı girişime karşı avukatların başlattığı 'Savunma Yürüyüşü'nü değerlendirdiği yazısında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun "Bir kere 80 baro yürümüyor, 30 civarında baro yürüyor. Gerçekten bu yürüyüş avukatların, yargının sorunlarını çözmek için midir? Yoksa başka bir şey için midir?" ifadelerinin baro başkanlarının yürüyüşünü "şaibeli" bir eylem gibi itibarsızlaştırmaya yöneldiğini belirterek, "Hani Feyzioğlu, TBB’nin değil de Hükümetin sözcüsü olsa ancak bu kadar saldırabilirdi, arkasında 80 baronun olduğu bu yürüyüşe!" diye yazdı.

İhsan Çaralan, Metin Feyzioğlu'nun bir televizyon kanalında yaptığı söyleşide sarf ettiği, "Ben devletin menfaatlerini hukuk çerçevesinde korumakla görevli bir örgütün başkanıyım" sözleri içinse, "Baroları savcıların yerine geçirerek, barolar için ancak otokratik ve faşist rejimlerde olabilecek bir görev tarifi yapmıştır. “Yasalar çerçevesinde” demek de onu otokratik ya da faşist rejim barosu savunmaktan kurtarmaz. Çünkü sonuçta faşist rejimlerde de “yasalar çerçevesinde” tekerlemesinin yerli yersiz her yere iliştirilmesinin, faşist devlet biçimine hiçbir zararı yoktur!" diye yazdı.

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