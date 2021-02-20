Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Lebaleb doldurulan salonlar virüse karşı mücadelenin arkadan hançerlenmesidir

Evrensel başyazarı İhsan Çaralan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de partisinin ilk kongresinde yaptığı "İşte şu salonun hali… Bakın, salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize’de salon lebaleb dolu" konuşmaya dikkat çekerek, "Rize’de, Trabzon’da, Ankara’da... lebaleb doldurulan salonlar ve bu salonlarda oluşturulan gösteri düzeninin, sadece bu salona gidenler, sadece bu kentlerde değil bütün ülkede virüse karşı mücadelenin arkadan hançerlenmesi olduğu gerçeğidir." diye yazdı.

Koronavirüs'e karşı alının önlemlerin ve yasakların ekonomik ve sosyal sorunlardan bunalmış hale gelen halkın gözüne sokularak ihlal edildiğini belirten İhsan Çaralan, "Geçtiğimiz yıl, virüse karşı önlemlerin haziran ayında, tamamen ticari ve “Ekonominin çarklarının dönmesi” kaygısıyla kaldırmasının sonbaharda yeni bir “pik”e yol açması gibi, martta önlemlerin kaldırılmasıyla, katlanılan onca sıkıntı ve verilen emeğin heba olmasını getirme ihtimali, bilim çevrelerini, sağlık çalışanlarını... virüse karşı mücadeleyi ciddiye alan her vatandaşı da endişelendirmektedir." ifadelerini kullandı.

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