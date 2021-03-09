Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: İktidarın "sürü bağışıklığı" seçeneğini pratiğe dönüştürmesi güçlü bir olasılık

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, 1 Mart'ta başlayan kontrollü normalleşmenin kontrolsüz açılma olarak yansıdığını belirterek, "Dahası virüsün bulaşı hızının şubata göre bile çok daha yüksek düzeyde seyrettiği dikkate alındığında bundan böyle mücadelenin daha da zorlaşacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü dün 'tam kapanma'ya 'evet' diyecek vatandaşların, bugün 'kontrollü açılım'ın ilan edilmesinden sonra yeniden 'tam kapanma'yı kabul etmesi artık beklenemezdir." diye yazdı.

Tek adam yönetiminin virüse karşı mücadeledeki tutumuyla halkın güvenini yitirmiş olmasının, iktidarın manevra alanını daralttığını savunan İhsan Çaralan, "Bu yüzden de iktidarın önümüzdeki dönemde ajandasında üstü örtülü biçimde tuttuğu “sürü bağışıklığı” seçeneğini alenen pratiğe dönüştüreceği güçlü bir olasılıktır. Hele de aşı konusunda sorunlar hızla çözülmezse iktidar, yüzlerce yıl öncesinde olduğu gibi, “ölen ölür kalan sağlarla bizimdir” diyerek “yola devam” etmek isteyecektir!" ifadelerini kullandı.

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