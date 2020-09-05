Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: İktidar 18 yılda ürettiği rüşvet, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar ve arkasındaki gerçeklerin halk tarafından öğrenilmesinden korkuyor

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, RTÜK'ün kararıyla TELE 1 kanalının 5 gün süreyle yayınının durdurulmasına yönelik yazısında, "TELE 1’e verilen ekran karartma cezasının RTÜK’ün 26 yıllık tarihinde böyle ilk ceza olması (Halk TV’nin de henüz uygulanmamış cezası var) ile medya özgürlüğünde gelinen yeri göstermektedir.

Her otokratik iktidarda olduğu gibi, Erdoğan-AKP iktidarında da gerçeklerin halka ulaşma korkusu her gün daha da büyümektedir. Çünkü iktidar, 18 yılda ürettiği rüşvet, yoksulluk, yolsuzluk, yasaklar deryası ve arkasındaki gerçeklerin halk tarafından öğrenilmesinden korkuyor... Baskı, tehdit ve yasaklamalarla gerçeğini üstünü örtebileceklerini sanıyorlar. Gerçekler ortaya döküldükçe de dün tahammül ettiklerine bile bugün tahammül edememektedirler. Bu yüzden birkaç kanal ve birkaç gazete bile onlar için kabus haline gelmektedir, gelmiştir!" diye yazdı.

İhsan Çaralan, RTÜK'ün vermiş olduğu kararla sadece TELE 1 ekranlarının karartılmadığını, iktidarı rahatsız eden gerçekleri gösteren bütün medyaya ayar verme amacı taşadığına işaret ederek "TELE 1’in karartılmasına karşı çıkmak, sadece TELE 1’e destek değil aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğü ve basın özgürlüğünü savunmanın da şartıdır. Bu yüzden Basın Konseyi, TELE 1’in yayınının durdurulmasına; “Karartılan ekran, halkın haber alma hakkı, ifade ve basın özgürlüğü açısından ülkenin geldiği son durumu gösteren utanç tablosudur” diyerek karşı çıktı." ifadelerini kullandı.

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