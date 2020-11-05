Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Halktan toplanan 35 milyara dolara ulaşan deprem vergileri, Hazine'ye gelir olarak aktarıldı

Evrensel gazetesi başyazarı İhsan Çaralan, İzmir'i vuran 6.9 büyüklüğündeki depremin üstünden bir hafta geçtiğini, iktidarın depremi şova dönüştürmesinden, deprem vergilerinin akıbetinin sorgulanmasına kadar pek çok konunun tartışılmaya devam edildiğini belirterek, "Ama bir konu, depremin hemen arkasından ortaya çıkan bu tartışmaların gölgesinde kaldı. Ki bu konu, halkın depremzedelerle gösterdiği dayanışmadır! Çünkü daha depremin ilk anından itibaren İzmir halkı, belediye ve valilik gibi resmi makamlardan herhangi bir çağrı olmadan; yiyecek, giyecek, ısınma, çocuk maması gibi depremzedeler acilen neye ihtiyaç duyacaksa onu sağlamak için yardıma koştu.

Deprem toplanma alanında çadırların kurulmasından başlayarak gençler, hiçbir çağrı beklemeden yardım için seferber oldular. Depremzedeye evlerini açanların, “askıda kira” yardımına katılanların yanı sıra sendikalar, TMMOB, TTB gibi emek ve meslek örgütleri, kimi dernek ve çevreler depremden zarar görmüş olanlara yardım için kampanyalar başlattı. Kış yaklaşırken, 15 bin kişinin evsiz kaldığı (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıkladı) dikkate alındığında, halkın dayanışma tutumunun sürdürülmesinin daha da önemli olacağı tartışmasızdır." diye yazdı.

17 Ağustos 1999 depreminin bu yana depreme hazırlıkla ilgili ciddi bir adım atılmadığına vurgu yapan İhsan Çaralan, "Çünkü, üstünden bunca yıl geçmesine karşın “Depreme hazırlık”la ilgili ciddi bir adım atılmadığı gibi, iktidarın;

- Kentsel dönüşümü “rantsal dönüşüme” dönüştürdüğü,

- Halktan toplanan ve 30-35 milyar dolara ulaştığı belirtilen deprem vergilerini, depreme dayanıklı ve sağlıklı konut stokunu artırmak yerine “Hazineye gelir” olarak aktardığı

- Sıkça çıkarılan “imar afları”yla “Depreme hazırlık” için atılması beklenen adımların tam tersine adımlar atıldığı açık bir biçimde ortadadır." ifadelerini kullandı.

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